Президент Польши Дуда заявил, что не верит в возможность нападения России

Польский президент Анджей Дуда заявил, что не верит в возможность нападения России на Польшу.

Об этом он сказал в интервью порталу Fakt.pl.

«Я не верю в это», — заявил Дуда, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, на «сильных» не нападают.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.