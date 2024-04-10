Бойцы ВС России отразили 11 атак ВСУ на Авдеевском направлении
За прошедшие сутки российская армия отразила 11 атак украинских военных на Авдеевском направлении фронта, передаёт Минобороны России.
- РИА Новости
По информации ведомства, российские бойцы улучшили тактическое положение на этой линии фронта.
ВСУ лишились до 395 человек личного состава.
Также ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.
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