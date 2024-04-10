Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Как сказано в сводке ведомства, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи на данном направлении и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинских войск в районах населённых пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка ДНР.

5 апреля в Минобороны России сообщили об освобождении населённого пункта Водяное на Авдеевском направлении.