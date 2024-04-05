ВС России освободили Водяное на Авдеевском направлении
- РИА Новости
«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, российские войска отразили 39 контратак противника в районах населённых пунктов Семёновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское в ДНР.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отметил, что ВСУ ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении.
Военная хроника рассказала, как идут бои в настоящий момент в населённом пункте Часов Яр.