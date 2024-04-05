ВС России освободили Водяное на Авдеевском направлении

В Минобороны России сообщили об освобождении населённого пункта Водяное на Авдеевском направлении.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, российские войска отразили 39 контратак противника в районах населённых пунктов Семёновка, Новгородское, Бердычи, Тоненькое, Уманское и Первомайское в ДНР.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин отметил, что ВСУ ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении.

Военная хроника рассказала, как идут бои в настоящий момент в населённом пункте Часов Яр.