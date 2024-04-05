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Военная хроника рассказала о боевой обстановке в Часовом Яру

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Военная хроника рассказала, как идут бои в настоящий момент в населённом пункте Часов Яр.
Военная хроника рассказала о боевой обстановке в Часовом Яру
  • РИА Новости

«Подразделения ВДВ с тяжелейшими боями вгрызаются в городскую застройку с востока города в микрорайоне Канал со стороны ул. Горбатого. До водораздела — канала Северский Донец-Донбасс порядка 1,2 километра по дороге, которая простреливается насквозь», — говорится в материале.

Уточняется, что соседние с ВДВ подразделения держат общий темп наступления, но обстановка остаётся тяжёлой, артиллерия с обеих сторон работает без перерыва.

«ВСУ, как и ожидалось, пока не отступают на правый берег канала и активно подтягивают резервы с запада и юго-запада, но проблемы с управлением войсками (и, в частности, артиллерийским огнём) начинают накапливаться», — добавляется в статье.

Ночью украинская артиллерия, несмотря на большое количество дронов для корректировки, часто ошибается и бьёт по своим — минимум три прилёта по украинским подразделениям зафиксировано в районе улицы Борисоглебская за последние сутки.

«Сообщения о том, что ВС России якобы дошли до канала Северский Донец-Донбасс и пересекли его, не соответствуют действительности. Также не соответствуют действительности и сообщения, что ВС России уже работают внутри городских кварталов Часова Яра со стороны улиц Борисоглебской, Вишнёвой и Кошевого», — указывает Военная хроника.

Несмотря на тяжёлые условия, штурм города продолжается, прогресс у российских войск есть.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военнослужащие превратили центр города Часов Яр в сплошной укреплённый район.

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