Марочко: ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военнослужащие превратили центр города Часов Яр в сплошной укреплённый район.

Как он рассказал РИА Новости, в центре города не осталось почти ни одного здания, которое не использовалось бы ВСУ в военных целях.

«В подвальных помещениях административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали», — отметил Марочко.

Также, по его словам, хоть в городе остаются мирные жители, в спальных районах Часова Яра разместили артиллерийские и зенитные системы.

Ранее отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что самая трудная ситуация для украинских войск сейчас складывается в районе Часова Яра в ДНР.