Марочко: ВСУ превратили центр Часова Яра в сплошной укрепрайон
- РИА Новости
Как он рассказал РИА Новости, в центре города не осталось почти ни одного здания, которое не использовалось бы ВСУ в военных целях.
«В подвальных помещениях административных зданий оборудованы склады ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления и полевые госпитали», — отметил Марочко.
Также, по его словам, хоть в городе остаются мирные жители, в спальных районах Часова Яра разместили артиллерийские и зенитные системы.
Ранее отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что самая трудная ситуация для украинских войск сейчас складывается в районе Часова Яра в ДНР.