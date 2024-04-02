Отставной генерал Кривонос: в районе Часова Яра сложилась самая опасная ситуация

Самая трудная ситуация для украинских войск сейчас складывается в районе Часова Яра в ДНР, считает отставной генерал Сергей Кривонос.

В эфире YouTube-канала «Первый Западный» он отметил, что российская армия продвигается и на других направлениях, погибает много украинских военных.

«Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация», — цитирует Кривоноса РИА Новости.

Отставной генерал также призвал готовиться к обороне Харькова.

По мнению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, Часов Яр в ДНР, ставший с 2014 года для Украины важным логистическим хабом, после того как ВС России взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, теряет стратегическое значение для украинской армии из-за продвижения российских войск.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Киев перебрасывает под Часов Яр личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации фронта.