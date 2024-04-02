Кимаковский: Часов Яр теряет для Киева стратегическое значение
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в данный момент с учётом того, что ВС России уже находятся в километре от Часова Яра, для украинской армии складываются очень серьёзные проблемы, так как это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение.
Сейчас под контролем ВС России находятся все дороги, поэтому для украинских войск Часов Яр в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артёмовской и часовоярской операций, добавил Кимаковский.
Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.