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Кимаковский: Часов Яр теряет для Киева стратегическое значение

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Город Часов Яр в ДНР, ставший с 2014 года для Украины важным логистическим хабом, после того, как ВС России взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, теряет стратегическое значение для украинской армии из-за продвижения российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в данный момент с учётом того, что ВС России уже находятся в километре от Часова Яра, для украинской армии складываются очень серьёзные проблемы, так как это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение.

Сейчас под контролем ВС России находятся все дороги, поэтому для украинских войск Часов Яр в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артёмовской и часовоярской операций, добавил Кимаковский.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Вооружённые силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.

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