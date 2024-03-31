Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
- РИА Новости
По данным ведомства, ВС России нанесли украинской армии поражение в районах населённых пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка.
Потери ВСУ в течение суток на этом направлении составили более 300 военнослужащих.
Ранее в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.