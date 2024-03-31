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Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

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Вооружённые силы России в течение суток заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщили в российском Министерстве обороны.
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
  • РИА Новости

По данным ведомства, ВС России нанесли украинской армии поражение в районах населённых пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка. 

Потери ВСУ в течение суток на этом направлении составили более 300 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины.

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