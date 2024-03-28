Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск
- AP
«Вооружение, военная техника и личный состав перебрасываются с тыловых зон, также задействуются личные резервы командования сухопутных войск», — цитирует его РИА Новости.
Марочко отметил, что в связи с этим трафик военных колонн украинской армии в ДНР значительно вырос и идёт почти круглосуточно. По его словам, военные колонны идут и в обратном направлении, однако уже с разбитой техникой и погибшими военными.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что ВС России улучшили тактическое положение у Часова Яра.