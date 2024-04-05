Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении.

Об этом в интервью РИА Новости заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Действительно, каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населённого пункта», — сказал он.

По словам Гагина, ВСУ не планировали уходить из Авдеевки и не подготовили следующих линий обороны, в связи с чем отступать им приходится в поля.

Ранее начальник украинской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что в Часовом Яре (ДНР) сейчас самая сложная ситуация за всё время с начала боевых действий.

Также майор Вооружённых сил Украины в отставке Игорь Лапин в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Берёзе заявил, что Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артёмовска.