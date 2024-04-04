В Часовом Яре заявили, что сейчас там самая сложная для ВСУ ситуация с начала СВО

В Часовом Яре (ДНР) сейчас самая сложная ситуация за всё время с начала боевых действий, заявил начальник украинской городской военной администрации Сергей Чаус.

Его слова приводит «СТРАНА.ua».

О том, что самая трудная ситуация для украинских войск сейчас складывается в районе Часова Яра, ранее говорил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин отмечает, что город повторит судьбу Авдеевки и Артёмовска.

По мнению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, Часов Яр в ДНР, ставший с 2014 года для Украины важным логистическим хабом, после того как ВС России взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, теряет стратегическое значение для украинской армии из-за продвижения российских войск.