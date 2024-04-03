Майор ВСУ Лапин: Часов Яр ждёт судьба Авдеевки и Артёмовска
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Часов Яр ждёт та же история, что и Авдеевку и Артёмовск на фоне отчётов о проблемах с оборонными рубежами у ВСУ.
«Меня это не очень тешит», — сказал Лапин.
Он добавил, что украинские войска не смогут держать оборону в этом городе, если ВС России пробьют и перекроют снабжение ВСУ в этом районе.
Ранее отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что самая трудная ситуация для украинских войск сейчас складывается в районе Часова Яра в ДНР.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что Часов Яр в ДНР, ставший с 2014 года для Украины важным логистическим хабом, после того как ВС России взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, теряет стратегическое значение для украинской армии из-за продвижения российских войск.