Майор Вооружённых сил Украины в отставке Игорь Лапин в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Берёзе заявил, что Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артёмовска.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Часов Яр ждёт та же история, что и Авдеевку и Артёмовск на фоне отчётов о проблемах с оборонными рубежами у ВСУ.

«Меня это не очень тешит», — сказал Лапин.

Он добавил, что украинские войска не смогут держать оборону в этом городе, если ВС России пробьют и перекроют снабжение ВСУ в этом районе.

Ранее отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что самая трудная ситуация для украинских войск сейчас складывается в районе Часова Яра в ДНР.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что Часов Яр в ДНР, ставший с 2014 года для Украины важным логистическим хабом, после того как ВС России взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, теряет стратегическое значение для украинской армии из-за продвижения российских войск.