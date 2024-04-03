RT в Telegram
Подпишись

Майор ВСУ Лапин: Часов Яр ждёт судьба Авдеевки и Артёмовска

Короткая ссылка
Майор Вооружённых сил Украины в отставке Игорь Лапин в интервью бывшему депутату Рады Бориславу Берёзе заявил, что Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артёмовска.
Майор ВСУ Лапин: Часов Яр ждёт судьба Авдеевки и Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Часов Яр ждёт та же история, что и Авдеевку и Артёмовск на фоне отчётов о проблемах с оборонными рубежами у ВСУ.

«Меня это не очень тешит», — сказал Лапин.

Он добавил, что украинские войска не смогут держать оборону в этом городе, если ВС России пробьют и перекроют снабжение ВСУ в этом районе.

Ранее отставной генерал Сергей Кривонос заявил, что самая трудная ситуация для украинских войск сейчас складывается в районе Часова Яра в ДНР.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что Часов Яр в ДНР, ставший с 2014 года для Украины важным логистическим хабом, после того как ВС России взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, теряет стратегическое значение для украинской армии из-за продвижения российских войск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить