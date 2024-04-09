На Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях: в Минобороны сообщили об улучшении позиций ВС РФ в зоне СВО

Российские военные за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях спецоперации, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, только на Донецком направлении потери ВСУ за сутки превысили 480 человек. Российские средства ПВО сбили более 230 беспилотников, а также противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов системы HIMARS.

В пресс-службе Минобороны РФ опубликовали сводку о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 9 апреля. Сообщается, что на Купянском направлении СВО подразделения группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение формированиям 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).

По оценкам российской стороны, противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 и 105-мм орудие М119 производства США, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и две 122-мм САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 53-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка (ЛНР), Константиновка, Селидово и Часов Яр (ДНР).

Наряду с этим российские военные отразили четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районе н. п. Красное (ДНР).

ВСУ потеряли в этом секторе свыше 480 человек, семь автомобилей, 155-мм САУ Krab польского производства, 105-мм орудие L119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи (ДНР).

За сутки противник потерял до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две 155-мм САУ М109 Paladin и 155-мм гаубицу М777, а также 152-мм орудие «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР).

По оценкам МО, противник потерял здесь до 110 человек, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу FН-70 производства Великобритании, две 122-мм САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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На Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах н. п. Работино (Запорожская область) и Ивановка (Херсонская область).

ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять пикапов, две 122-мм САУ «Гвоздика». Также уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили ряд объектов, в том числе радиолокационную станцию противника. В 131 районе поражены живая сила и военная техника ВСУ.

Средства противовоздушной обороны сбили 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету «Нептун» и пять реактивных снарядов системы HIMARS.