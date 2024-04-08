Британский аналитик Меркурис: ВС России получили контроль над небом Украины

Российские войска полностью контролируют украинское небо, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Для меня становится всё более очевидно, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране», — отметил он в своём блоге на YouTube.

Меркурис добавил, что российские военнослужащие успешно наносят удары по пунктам дислокации ВСУ и по целым военным подразделениям.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские бойцы комплексом «Искандер» уничтожили склад тяжёлых БПЛА и цех по их производству в Запорожье.