Британский аналитик Меркурис: ВС России получили контроль над небом Украины
- РИА Новости
«Для меня становится всё более очевидно, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране», — отметил он в своём блоге на YouTube.
Меркурис добавил, что российские военнослужащие успешно наносят удары по пунктам дислокации ВСУ и по целым военным подразделениям.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские бойцы комплексом «Искандер» уничтожили склад тяжёлых БПЛА и цех по их производству в Запорожье.