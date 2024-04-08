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Британский аналитик Меркурис: ВС России получили контроль над небом Украины

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Российские войска полностью контролируют украинское небо, заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Британский аналитик Меркурис: ВС России получили контроль над небом Украины
  • РИА Новости

«Для меня становится всё более очевидно, что русские полностью контролируют воздушное пространство над Украиной и совершают удары по всей стране», — отметил он в своём блоге на YouTube.

Меркурис добавил, что российские военнослужащие успешно наносят удары по пунктам дислокации ВСУ и по целым военным подразделениям.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские бойцы комплексом «Искандер» уничтожили склад тяжёлых БПЛА и цех по их производству в Запорожье.

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