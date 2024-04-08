МО: ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжёлых БПЛА в Запорожье

ВС России комплексом «Искандер» уничтожили склад тяжёлых БПЛА и цех по их производству в городе Запорожье.

Об этом сообщили в Минобороны.

«8 апреля с. г. Вооружёнными силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВС Украины городе Запорожье после взрывов получил повреждения промышленный объект.