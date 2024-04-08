МО: ВС России «Искандером» уничтожили склад тяжёлых БПЛА в Запорожье
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Об этом сообщили в Минобороны.
«8 апреля с. г. Вооружёнными силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВС Украины городе Запорожье после взрывов получил повреждения промышленный объект.