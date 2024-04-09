«С сильной ударной волной»: в николаевском подполье заявили об ударе ВС РФ по припортовой зоне в Одесской области

Российские войска нанесли удар по припортовой зоне Ильичевска в Одесской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар, предположительно, пришёлся по складу боеприпасов. Наряду с этим он рассказал, что ВС РФ поразили штаб территориальной обороны в Сумской области и расположение ВСУ в Полтаве.

Российские военные нанесли удар по припортовой зоне Ильичевска Одесской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники. По его словам, попадание пришлось не по самому порту, а по расположенной рядом цели.

«С большим выбросом пламени и сильной ударной волной — скорее всего, попали в склад БК, подробности уточняем», — приводит его слова агентство.

Лебедев также рассказал, что российские войска ударили по штабу территориальной обороны Украины в Сумской области.

«Прилёт был в посёлке Эсмань, где накрыли штаб местной теробороны и готовых к выходу на ротацию военных. В Краснополье уничтожили «Ланцетом» технику вместе с полным комплектом экипажа. Пока проверим, но речь, вероятнее всего, идёт об установке РСЗО», — приводит его цитату агентство.

По словам координатора, в Середино-Будском районе было зафиксировано три удара, один из них с детонацией. Помимо прочего, в районе 15:00 в понедельник отмечался прилёт по пригороду Сум, в направлении села Верхнее Песчаное. Согласно информации Лебедева, в этой локации расположено несколько предприятий с большими ангарами и производственными цехами.

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Кроме того, три прилёта зафиксировано в городе Стрый Львовской области Украины, добавил координатор подполья.

«Очень серьёзное внимание уделили Львовской области, городу Стрый. Была серия из трёх прилётов в самом городе и один на западной окраине, как пишут местные жители», — сказал он.

Как отметил собеседник агентства, для военных пришлось освобождать места в больницах, некоторых гражданских пациентов перевели в вестибюль.

Помимо прочего, ВС России нанесли удар по Полтаве, поразив расположение ВСУ в общежитии недалеко от центра города, добавил Лебедев. По его словам, «в центре было очень громко, у людей тряслись диваны».

В дополнение к этому ВС России авиационными бомбами уничтожили склад боеприпасов в селе Слобожанском на юго-востоке Харьковской области.

Как уточнил Лебедев, в местной администрации заявили о попадании в «пустое складское помещение», которое детонировало минут 20 и видно было за пару километров от «пустующего склада».

Наряду с этим в пресс-службе Минобороны России рассказали, что расчёт БМП-3 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск разбил БМП Bradley на Артёмовском направлении.

«По средствам связи координаты местонахождения техники и личного состава противника были переданы в командный пункт. В течение нескольких минут экипаж российской боевой машины пехоты БМП-3 получил боевую задачу, выдвинулся на закрытую огневую позицию и нанёс несколько точных ударов по выявленным целям», — говорится в сообщении.

По данным российской стороны, ВСУ потеряли саму БМП, до десяти военнослужащих убитыми и ранеными.

В МО также сообщили, что артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили технику и командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Как следует из сообщения ведомства, бойцы на САУ 2С19 «Мста-С» применили высокоточные боеприпасы «Краснополь-М2». Сначала была уничтожена САУ M109 Paladin американского производства, следующим выстрелом артиллеристы уничтожили подземный командный пункт противника.