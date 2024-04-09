Подполье сообщило об ударах по ВСУ в городе Стрый во Львовской области

Три прилёта зафиксировано в городе Стрый во Львовской области Украины, целью были украинские военные, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Очень серьёзное внимание уделили Львовской области, городу Стрый. Была серия из трёх прилётов в самом городе и один на западной окраине, как пишут местные жители», — сказал он.

По сведениям Лебедева, для военных пришлось освобождать места в больницах, некоторых гражданских пациентов перевели в вестибюль.

Также минувшей ночью по расположению украинских войск в Полтаве были нанесены удары, сообщил Сергей Лебедев.

Кроме того, по данным подполья, ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области.