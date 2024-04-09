Подполье сообщило об ударах по ВСУ в городе Стрый во Львовской области
- РИА Новости
«Очень серьёзное внимание уделили Львовской области, городу Стрый. Была серия из трёх прилётов в самом городе и один на западной окраине, как пишут местные жители», — сказал он.
По сведениям Лебедева, для военных пришлось освобождать места в больницах, некоторых гражданских пациентов перевели в вестибюль.
Также минувшей ночью по расположению украинских войск в Полтаве были нанесены удары, сообщил Сергей Лебедев.
Кроме того, по данным подполья, ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области.