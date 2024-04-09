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Подполье сообщило об ударах по ВСУ в городе Стрый во Львовской области

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Три прилёта зафиксировано в городе Стрый во Львовской области Украины, целью были украинские военные, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в городе Стрый во Львовской области
  • РИА Новости

«Очень серьёзное внимание уделили Львовской области, городу Стрый. Была серия из трёх прилётов в самом городе и один на западной окраине, как пишут местные жители», — сказал он.

По сведениям Лебедева, для военных пришлось освобождать места в больницах, некоторых гражданских пациентов перевели в вестибюль.

Также минувшей ночью по расположению украинских войск в Полтаве были нанесены удары, сообщил Сергей Лебедев.

Кроме того, по данным подполья, ВС России ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области.

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