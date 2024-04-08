Артиллеристы группировки прикрытия государственной границы РФ уничтожили украинскую РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, которая на протяжении нескольких дней обстреливала населённые пункты Белгородской области. Удар по вражеской машине, которая находилась в заболоченной, труднопроходимой местности, был нанесён расчётом реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, в пророссийском подполье сообщили о поражении аэродрома Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолёты ВСУ.

Расчёт реактивной системы залпового огня «Град» группировки войск прикрытия государственной границы РФ уничтожил вместе с боекомплектом украинскую РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, которая на протяжении нескольких дней обстреливала населённые пункты Белгородской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, вражеская машина находилась в заболоченной, труднопроходимой местности. Её поражение зафиксировал тепловизор беспилотника.

При этом отмечается, что расчёт российских артиллеристов не считает уничтоженную установку особенной целью. По их мнению, они выполнили свою ежедневную, обязательную задачу.

На прошлой неделе войска киевского режима неоднократно обстреливали территорию Белгородской области, в том числе при помощи РСЗО RM-70 Vampire. Так, утром 6 апреля дежурные средства ПВО сбили десять реактивных снарядов.

Удар по аэродрому базирования самолётов ВСУ

В ночь на 8 апреля российские войска поразили аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолёты воздушных сил Украины, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Ночной прилёт. Кривой рог, Долгинцево, грохнуло один раз. Тревоги нет», — приводит его слова ТАСС.

Накануне, по словам Лебедева, в районе аэропорта Харькова была уничтожена новая иностранная система ПВО зенитного типа. По его словам, боевая техника войск киевского режима была поражена беспилотным летательным аппаратом «Герань».

Уничтожение националистов под Часовым Яром

Большая группа боевиков националистического подразделения «Азов»* уничтожена на окраинах Часова Яра. Такую информацию предоставил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«На окраинах Часова Яра уничтожена большая группа небезызвестного подразделения «Азов». Большая их часть находилась в жилой застройке одного из микрорайонов. Уничтожены вместе с опорниками», — цитирует его ТАСС.

По его словам, потери националистов достигают нескольких сотен человек: «Точнее сказать трудно, поскольку они похоронены под завалами многоэтажек, в которых находились на момент ударов наших ВКС».

Наряду с этим в Минобороны РФ сообщили, что подразделение штурмового батальона имени Героя России майора Виктора Омелькова Ивановского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск в ходе штурма овладели опорным пунктом ВСУ на окраине населённого пункта Часов Яр.

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Ранее военкор RT Саргон Хадая сообщал, что бойцы ВС РФ ведут наступление на Часов Яр, который имеет важное стратегическое значение. Как указывали в Военной хронике, российские подразделения уже работают внутри городских кварталов со стороны улиц Борисоглебской, Вишнёвой и Кошевого.

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский, говоря о ситуации на фронте для киевского режима, отмечал, что особенно сложной обстановка остаётся восточнее населённого пункта Часов Яр, в районах Первомайского и Водяного.

Боевая работа в ДНР

На одном из участков линии боевого соприкосновения на Донецком направлении операторы беспилотной летательной авиации 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса выявили движение украинских войск.

После операторы ударных дронов совместно с танкистами 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск нанесли удары по опорному пункту ВСУ, уничтожив живую силу и технику украинских националистов.

На Южно-Донецком направлении расчёты переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Республики Бурятии уничтожают бронированную технику и блиндажи ВСУ на позициях под Угледаром, указали в Минобороны РФ.

По словам командира противотанкового взвода с позывным Старый, они получают цели от разведчиков, после чего расчёт выдвигается на позицию для удара по колонне противника.

«В укрепрайонах «Фаготом» поражаем живую силу противника, блиндажи можно накрыть, наблюдательные пункты», — добавил оператор-наводчик с позывным Воробей.

Кроме того, на этом участке фронта экипаж самолёта Су-34 нанёс точные удары фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по командному пункту и живой силе ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.