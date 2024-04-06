Сбито десять снарядов РСЗО Vampire: силы ПВО предотвратили атаку ВСУ на Белгородскую область

Утром 6 апреля была предотвращена воздушная атака со стороны ВСУ на Белгородскую область, сообщили в Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО сбили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По данным местных властей, в результате обстрела со стороны войск киевского режима повреждения получили 12 многоквартирных домов, спорткомплекс и детская поликлиника.

Утром 6 апреля пресечена новая попытка киевского режима провести террористическую атаку на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Как указал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате воздушной атаки ВСУ в Белгороде повреждены 12 многоквартирных домов, один из корпусов детской поликлиники №4, спорткомплекс «Луч» и здание коммерческого предприятия. Также осколки попали в три автомобиля.

«Пришлось временно перекрывать участок Щорса от Автомобилистов до Губкина. На проезжую часть попали обломки. Взрывотехники отработали», — добавил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Кроме того, в посёлке Дубовое Белгородского района полностью сгорел один частный дом, в четырёх многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна, пробита кровля одного частного домовладения. При этом в посёлке Майский повреждена кровля одного частного дома, в селе Никольское посечены кровли двух частных домов, а в селе Таврово пробита кровля и выбиты окна ещё в одном доме.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — подчеркнул Гладков в своём Telegram-канале.

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«Украинские террористы сознательно бьют по кварталам, чтобы посеять панику»

Ранее на этой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что киевский режим активно использует западные виды вооружений, нанося удары по жилому сектору и социальным объектам Белгородской области.

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«Особенно достаётся Белгороду. Украинские террористы сознательно бьют по кварталам, чтобы посеять панику и страх среди жителей. Но белгородцев, как и всех россиян, невозможно сломить или запугать. Неонацисты всех мастей получат достойный ответ и будут уничтожены, как было заявлено российским руководством, где бы они ни пытались скрыться», — отметила она.

Захарова также обратила внимание на публичное признание главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, заявившего, что «атаки на Белгородскую область очень выгодны» Украине и будут продолжаться, чтобы «как минимум достичь ограниченного успеха».

«Только «ограниченные» люди могут это говорить», — указала официальный представитель МИД РФ.

По её словам, с 29 марта по 1 апреля ВСУ более 100 раз открывали огонь по населённым пунктам Белгородской области. В течение текущей недели регион также неоднократно подвергался атакам со стороны войск киевского режима.

Режим свободной экономической зоны в Белгородской области

Режим свободной экономической зоны распространится на Белгородскую область, сообщил накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания правительства. Также режим СЭЗ будет действовать в Курской и Брянской областях, а также в ряде других субъектах.

Согласно пресс-службе кабмина, в течение 10 лет с инвесторов в указанных местностях не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет, предусмотрена скидка по платежам в региональный бюджет, предприниматели будут на три года освобождены от уплаты земельного налога, устанавливаются единые пониженные тарифы страховых взносов для предпринимателей, все таможенные процедуры будут проходить с учётом особого правового режима.

«Рассчитываем, что принятые решения помогут в первую очередь предпринимателям не только снизить издержки, но и нарастить объёмы производства продукции, услуг. Создать новые рабочие места и обеспечить граждан, которые живут там, в приграничных регионах, всем необходимым комплексом товаров и услуг», — заявил Мишустин.

Как указали в Минэкономразвития, преференциальные режимы планируется установить уже этим летом. Ожидается, что поддержку получат около 300 пострадавших компаний, где работает 20 тыс. человек.