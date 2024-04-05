«Сработали оперативно и слаженно»: средства ПВО ночью сбили 53 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Ночью и ранним утром 5 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 53 беспилотника ВСУ над территориями Белгородской, Ростовской, Саратовской, Курской областей, а также над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны РФ. Как указал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в Морозовском районе региона были уничтожены более 40 воздушных целей. В результате атаки ВСУ оказалась повреждена электроподстанция. В Курской области повреждены четыре домовладения, хозпостройки и четыре автомобиля. В Белгородской области разрушения получили три частных жилых домовладения и хозпостройки.

В ночные и утренние часы 5 апреля пресечены новые попытки киевского режима провести террористические атаки на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской (один БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (шесть БПЛА) края», — говорится в сообщении.

Как указал губернатор Ростовской области Василий Голубев, в Морозовском районе в результате атаки ВСУ оказалась повреждена электроподстанция, несмотря на то, что силам ПВО удалось уничтожить более 40 воздушных целей.

Глава районной администрации Ейского района региона Роман Бублик также отметил слаженную работу подразделений ВС РФ.

«Вооружённые силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — написал он в Telegram.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин указал, что при падении обломков БПЛА над Энгельсом пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто из мирных жителей не пострадал.

«Разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается», — говорится в сообщении.

При этом глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в селе Коровяковка Глушковского района в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе никто не пострадал, но повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения, а также хозяйственные постройки.

Ранее на этой неделе российские регионы подвергались обстрелам украинских войск с применением беспилотников.

В ночь на 4 апреля дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области, ещё два БПЛА сбиты над Тульской областью.

Утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Объекты не получили серьёзных разрушений. При этом пострадали 14 человек, все они студенты «Алабуга Политех». Среди них — граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии и России.

Позднее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей предприятий и муниципалитетов очнуться и серьёзно отнестись к вопросам безопасности: «Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя».

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По его словам, по всем вопросам, связанным с безопасностью, должен быть запас.

«Противоракетная оборона сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — указал Минниханов в ходе заседания энергетического форума.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также констатировала, что киевский режим не прекращает террористическую деятельность против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.

«В этом, по сути, публично признался глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, заявивший 31 марта в ходе украинского телемарафона, что «атаки на Белгородскую область очень выгодны» Украине и будут продолжаться, чтобы «как минимум достичь ограниченного успеха». Только ограниченные люди могут это говорить», — подчеркнула Захарова.

По её словам, ВСУ активно используют западные виды вооружений для нанесения ударов по жилому сектору и социальным объектам Белгородской области. Так , с 29 марта по 1 апреля ВСУ более 100 раз открывали огонь по населённым пунктам региона.

«Особенно достаётся Белгороду. Украинские террористы сознательно бьют по кварталам, чтобы посеять панику и страх среди жителей. Но белгородцев, как и всех россиян, невозможно сломить или запугать», — отметила представитель МИД, подчеркнув, что «неонацисты всех мастей получат достойный ответ и будут уничтожены».