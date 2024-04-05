RT в Telegram
Подпишись

Силы ПВО сбили за ночь 53 БПЛА ВСУ над регионами России

Короткая ссылка
Силы ПВО за ночь сбили 53 БПЛА ВСУ в Ростовской, Саратовской, Курской, Белгородской областях и над Краснодарским краем.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской (один БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (шесть БПЛА) края», —  заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что БПЛА ликвидировали в Энгельсе.

Также село Репяховка Белгородской области подверглось обстрелу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить