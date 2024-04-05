Силы ПВО сбили за ночь 53 БПЛА ВСУ над регионами России
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской (один БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (шесть БПЛА) края», — заявили в ведомстве.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что БПЛА ликвидировали в Энгельсе.
Также село Репяховка Белгородской области подверглось обстрелу.