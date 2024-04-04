Над Белгородской и Тульской областями: в Минобороны России заявили об уничтожении пяти украинских БПЛА за ночь

Дежурные средства ПВО в ночь на 4 апреля уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области, ещё два БПЛА сбиты над Тульской областью, сообщили в Минобороны РФ. В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Ранее в Белгородской области проинформировали о внедрении нового типа оповещения при угрозе атаки беспилотников в регионе.

В Минобороны России сообщили о пресечении в ночь на 4 апреля новых попыток киевского режима провести террористические атаки на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областями», — говорится в сообщении ведомства.

Наряду с этим в пресс-службе Министерства по региональной безопасности Тульской области заявили, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Приграничные российские регионы систематически подвергаются обстрелам украинских войск с применением беспилотников и реактивных систем залпового огня. Так, по данным Минобороны, 2 апреля дежурные средства ПВО перехватили один БПЛА над территорией Белгородской области и ещё четыре летательных аппарата — над Курской областью.

Об уничтожении ещё двух БПЛА над Белгородской областью также сообщалось вечером 1 апреля.

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Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о введении отдельного вида оповещения об опасности атаки беспилотников.

«С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал на предупреждение о ракетной опасности и сигнал БПЛА. Этот сигнал будет передаваться в зависимости от того предупреждения, которое мы получаем от Министерства обороны», — приводит пресс-служба правительства региона слова Гладкова.

Из сообщения следует, что в случае возможной угрозы атаки беспилотника белгородцам будут приходить push-уведомления в приложении МЧС России, смс-сообщения от операторов сотовой связи.

Оповещение также предусмотрено на ТВ- и радиоканалах. Cирены и громкоговорители в подобных случаях задействованы не будут.

МИД России — о террористической активности киевского режима

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, состоявшегося 3 апреля, отметила активность киевского режима по обстрелам российских территорий.

Она напомнила, что незадолго до этого Киев устроил очередной террористический акт против мирных жителей в Татарстане. Согласно приведённым Захаровой данным, в результате атаки беспилотников по зданиям общежития колледжа в республике пострадали 13 человек, в том числе граждане Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана, Шри-Ланки, Киргизии и России.

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Как заявила Захарова, киевский режим не прекращает террористическую деятельность против мирного населения и гражданской инфраструктуры России.

«В этом, по сути, публично признался глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, заявивший 31 марта в ходе украинского телемарафона, что «атаки на Белгородскую область очень выгодны» Украине и будут продолжаться, чтобы «как минимум достичь ограниченного успеха». Только ограниченные люди могут это говорить», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что киевский режим активно использует западные виды вооружений для нанесения ударов по жилому сектору и социальным объектам Белгородской области. Захарова привела данные, в соответствии с которыми с 29 марта по 1 апреля ВСУ более 100 раз открывали огонь по населённым пунктам региона.

«Особенно достаётся Белгороду. Украинские террористы сознательно бьют по кварталам, чтобы посеять панику и страх среди жителей. Но белгородцев, как и всех россиян, невозможно сломить или запугать», — отметила представитель МИД.

Она выразила уверенность, что «неонацисты всех мастей получат достойный ответ и будут уничтожены».