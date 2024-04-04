Два беспилотника уничтожены над Тульской областью
Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности.
Организовано реагирование экстренных служб.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия региона активнее решать вопросы безопасности после атак БПЛА.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность украинских войск требует мобилизованности спецслужб, а также дополнительных мер по безопасности в стране.