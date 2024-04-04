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Два беспилотника уничтожены над Тульской областью

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Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены два БПЛА над Тульской областью.

Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности.

Организовано реагирование экстренных служб.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия региона активнее решать вопросы безопасности после атак БПЛА.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность украинских войск требует мобилизованности спецслужб, а также дополнительных мер по безопасности в стране.

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