Два беспилотника уничтожены над Тульской областью

Дежурными средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены два БПЛА над Тульской областью.

Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности.

Организовано реагирование экстренных служб.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятия региона активнее решать вопросы безопасности после атак БПЛА.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность украинских войск требует мобилизованности спецслужб, а также дополнительных мер по безопасности в стране.