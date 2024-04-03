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Песков: террористическая активность ВСУ требует новых мер по безопасности

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность украинских войск требует мобилизованности спецслужб, а также дополнительных мер по безопасности в стране.
Песков: террористическая активность ВСУ требует новых мер по безопасности
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал атаку украинских беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан.

«В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается», — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что киевский режим продолжает вести агрессивную террористическую политику.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до 14.

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