Песков: террористическая активность ВСУ требует новых мер по безопасности
- РИА Новости
Таким образом он прокомментировал атаку украинских беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в Республике Татарстан.
«В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается», — подчеркнул Песков.
Также он отметил, что киевский режим продолжает вести агрессивную террористическую политику.
Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки БПЛА в Татарстане увеличилось до 14.