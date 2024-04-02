«Серьёзных разрушений нет, технологический процесс не нарушен»: БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, серьёзных разрушений в результате этих событий не зафиксировано, технологический процесс на предприятиях не нарушен. Минздрав республики сообщил о шести пострадавших, трое из которых были госпитализированы. По информации ведомства, здоровью раненных при атаке БПЛА ничто не угрожает. По словам главы предприятия ОЭЗ «Алабуга», на общежитие которого пришёлся удар, применённые при атаке беспилотники были оснащены оборудованием из стран НАТО.

Утром 2 апреля предприятия в Елабуге и Нижнекамске была атакованы с применением беспилотников, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал он в Telegram.

Глава республики отметил, что все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Он призвал сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются посеять те, кто инициировал эту атаку.

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев уточнил, что удар на территории предприятия пришёлся по общежитию. По его словам, применённые при атаке беспилотники были оснащены оборудованием из стран НАТО.

«Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 05:45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию», — заявил Шагивалеев на записи, опубликованной в Telegram-канале ОЭЗ «Алабуга».

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Как следует из публикации в Telegram-канале Минздрава Татарстана, пострадавших в результате атаки беспилотников шестеро. Отмечается, что их жизни и здоровью ничто не угрожает.

«Трое уже отпущены домой после осмотра врачами. Ещё трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи также будут отпущены домой», — говорится в сообщении.

В беседе с РИА Новости представитель экстренных служб Татарстана уточнил, что в Нижнекамске беспилотник в 04:22 мск атаковал завод «Танеко», входящий в Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс.

По словам собеседника агентства, в результате атаки дрона-камикадзе возник пожар, который был ликвидирован через 20 минут.

Обстановка в Белгородской области и приграничных районах

Вечером 1 апреля в Минобороны РФ рассказали, что над Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника.

Наряду с этим в ведомстве рассказали о работе артиллеристов группировки войск «Запад», которые продолжают наносить огневые поражения по скоплению живой силы и техники украинских националистов в приграничных районах Белгородской области.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, расчёты российской артиллерии поражают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и миномётными расчётами в круглосуточном режиме.

Отмечается, что сейчас военнослужащие преимущественно работают по целям, выявленным в ходе визуальной разведки на переднем крае.

Как уточнил заместитель командира гаубичной батареи с позывным Акустик, бойцы обеспечивают прикрытие государственной границы и занимаются подавлением огневых точек, а также обнаруженных скоплений ВСУ.

«Работаем как по координатам, так и по корректировке с квадрокоптеров по обнаруженным целям. Выявляем их, поражаем, работаем. Запоминаются машины поражённые, орудия артиллерийские, миномёты. Также накрываем места, где личный состав противника проводит погрузочно-разгрузочные работы», — приводит его слова пресс-служба МО.