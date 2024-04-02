Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске

Атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения. Сейчас глава Татарстана Рустам Минниханов получает информацию о произошедшем.

«Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — сообщает администрация республики.

Все службы находятся в повышенной готовности.

«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», — сообщает пресс-служба.

Вечером 1 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в небе над Белгородской областью.