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Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске

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Атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения. Сейчас глава Татарстана Рустам Минниханов получает информацию о произошедшем.
Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске
  • РИА Новости

«Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — сообщает администрация республики.

Все службы находятся в повышенной готовности.

«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», — сообщает пресс-служба.

Вечером 1 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в небе над Белгородской областью.

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