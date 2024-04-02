Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске
- РИА Новости
«Сегодня утром на предприятия Татарстана в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — сообщает администрация республики.
Все службы находятся в повышенной готовности.
«Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление», — сообщает пресс-служба.
Вечером 1 апреля российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника в небе над Белгородской областью.