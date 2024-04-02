Два дрона ударили по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, два человека ранены
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«Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 05:45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранены», — сообщают в «Алабуге».
Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.
В республике заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.