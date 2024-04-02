Два дрона ударили по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, два человека ранены

Два беспилотника нанесли удары по общежитию в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, сообщили в администрации ОЭЗ. Атака произошла в 05:45, ранения получили два человека.

«Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 05:45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранены», — сообщают в «Алабуге».

Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

В республике заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.