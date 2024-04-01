Специалисты из России отследили цепочку поставок для сборки БПЛА ВСУ «Баба-яга»
- РИА Новости
Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин сообщил РИА Новости, что инженерам удалось «разговорить» дрон и узнать, что на фронт БПЛА попал не сразу.
«Она («Баба-яга». — RT) долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал собеседник.
По навигационному компьютеру и полётному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения, но и логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полётов.
Украинский гексакоптер (дрон с шестью винтами) «Баба-яга» сбили под Донецком.