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Специалисты из России отследили цепочку поставок для сборки БПЛА ВСУ «Баба-яга»

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Российские специалисты из Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба-яга» и выяснили координаты его места сборки и цепочку поставок комплектующих.
Специалисты из России отследили цепочку поставок для сборки БПЛА ВСУ «Баба-яга»
  • РИА Новости

Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин сообщил РИА Новости, что инженерам удалось «разговорить» дрон и узнать, что на фронт БПЛА попал не сразу.

«Она («Баба-яга». — RT) долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые нам она показала, были сопоставлены с другой информацией, в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», — сказал собеседник.

По навигационному компьютеру и полётному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения, но и логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полётов.

Украинский гексакоптер (дрон с шестью винтами) «Баба-яга» сбили под Донецком.

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