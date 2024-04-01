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RT опубликовал видео с повреждениями Белгорода после недавнего обстрела ВСУ

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Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео из Белгорода после недавнего обстрела ВСУ, в котором пострадали девять человек.

«Каждый день только и слышишь: то там стукнуло, то там стукнуло», — рассказала одна из жительниц города.

После мощного обстрела ВСУ пострадали частные дома, многоэтажки и автомобили белгородцев.

Местные жители отметили, что не понимают, чего добивается Украина, так как военных объектов в местах прилётов нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.

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