Девять человек пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что девять человек пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжёлом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу», — отметил Гладков.

Уточняется, что ещё семь человек — шесть мужчин и одна женщина — были доставлены в городскую больницу №2 с осколочными ранениями разных частей тела и баротравмами.

Также в результате атаки украинцев выбиты окна в 13 квартирах восьми многоквартирных домов, повреждены три частных жилых домовладения, а в школе №41 в результате прилёта сильно посечён фасад здания. Повреждения получили ещё три машины.

Ранее стало известно, что системы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.