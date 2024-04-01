Системы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Об этом заявило Минобороны России.

РИА Новости

По данным ведомства, силы ПВО пресекли попытку киевского режима ударить по региону около 16:00 мск. Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.