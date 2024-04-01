Системы ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили 17 реактивных снарядов Vampire над территорией Белгородской области. Об этом заявило Минобороны России.
- РИА Новости
По данным ведомства, силы ПВО пресекли попытку киевского режима ударить по региону около 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
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