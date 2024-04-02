ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ и цех с БПЛА
- РИА Новости
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками... уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152-х районах», — указали в министерстве.
Ранее сообщалось, что ударные вертолёты Ка-52 ВС России уничтожили ДРГ украинских войск на Купянском направлении.