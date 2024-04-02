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ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ и цех с БПЛА

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В Минобороны России заявили, что российскими силами были уничтожены склад авиационных средств поражения ВСУ и цех производства и обслуживания беспилотников.
ВС России уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ и цех с БПЛА
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками... уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152-х районах», — указали в министерстве.

Ранее сообщалось, что ударные вертолёты Ка-52 ВС России уничтожили ДРГ украинских войск на Купянском направлении.

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