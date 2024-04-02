Минобороны: экипажи Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Ударные вертолёты Ка-52 ВС России уничтожили ДРГ украинских войск на Купянском направлении.

Об этом заявили в Минобороны России.

Отмечается, что ударная группа армейской авиации ВКС уничтожила замаскированную технику и диверсионно-разведывательную группу ВСУ на Купянском направлении.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования, уточнили в ведомстве.

Кроме того, танки Т-72 в связке с беспилотниками «Орлан-30» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения пехоты ВС Украины количеством до взвода.