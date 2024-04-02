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МО: Т-72 с БПЛА «Орлан-30» поразили район сосредоточения ВСУ под Авдеевкой

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Танки Т-72 в связке с беспилотниками «Орлан-30» группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения пехоты ВС Украины количеством до взвода.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Как отмечается в сообщении ведомства, экипажи Т-72 беглым огнём с закрытых огневых позиций поразили район сосредоточения украинских войск.

Так, во время воздушной разведки расчёт БПЛА «Орлан-30» обнаружил цели ВСУ и передал координаты танковому подразделению на их подавление.

Уточняется, что ВСУ собирались предпринять контратаку на Авдеевском направлении.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении на Авдеевском направлении ещё одного танка Abrams ВСУ. Российские войска нанесли поражение противнику в Первомайском, Бердычах, Тоненьком и Водяном.

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