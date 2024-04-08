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ВС России начали применять гексакоптер МиС-35 в зоне СВО

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Вооружённые силы России начали применять в зоне спецоперации новый ударно-разведывательный гексакоптер МиС-35 — гибрид FPV-дрона, «Мавика» и тяжёлого украинского сельскохозяйственного БПЛА «Баба Яга».

Как сообщили ТАСС в конструкторском бюро «МиС», дрон проходит завершающий этап испытаний перед началом серийного производства.

«Работа ведётся при содействии Первой академии беспилотных систем (Ярославль), опытные операторы с боевым опытом оказывают консультационную поддержку специалистам нашего конструкторского бюро», — добавили в организации.

Ранее в НПО «Кайсант» сообщили о новом модуле управления, увеличивающем дальность применения российских FPV-дронов до 20 км.

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