Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на фронте для Киева.

По его словам, особенно сложной обстановка остаётся восточнее населённого пункта Часов Яр под Артёмовском, Бердычей под Авдеевкой и некоторых других населённых пунктов.

«Наиболее жёсткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часова Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск», — написал главком в Telegram.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВС России близки к тому, чтобы полностью нарушить ротацию ВСУ в Часовом Яре.