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Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте для Киева

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Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на фронте для Киева.
Главком ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте для Киева
  • AP

По его словам, особенно сложной обстановка остаётся восточнее населённого пункта Часов Яр под Артёмовском, Бердычей под Авдеевкой и некоторых других населённых пунктов. 

«Наиболее жёсткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часова Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск», — написал главком в Telegram.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВС России близки к тому, чтобы полностью нарушить ротацию ВСУ в Часовом Яре.

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