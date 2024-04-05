Гагин: ВС России близки к тому, чтобы полностью нарушить ротацию ВСУ в Часовом Яре

Российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часовом Яре, но мы близки к этому», — отметил Гагин.

По его словам, артиллерия и авиация России уже поражает украинские ротационные колонны, следующие в город.

Ранее Гагин сообщил, что ВС России вошли в пригород Часова Яра.

Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские штурмовики вышли к жилой застройке Часова Яра.