Гагин: ВС России близки к тому, чтобы полностью нарушить ротацию ВСУ в Часовом Яре
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часовом Яре, но мы близки к этому», — отметил Гагин.
По его словам, артиллерия и авиация России уже поражает украинские ротационные колонны, следующие в город.
Ранее Гагин сообщил, что ВС России вошли в пригород Часова Яра.
Также советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские штурмовики вышли к жилой застройке Часова Яра.