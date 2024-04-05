Кимаковский: российские штурмовики вышли к жилой застройке Часова Яра

Российские штурмовики зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вышли к жилой застройке.

Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«На окраинах Часова Яра наши штурмовики зачистили лесополосу, вышли к жилой застройке», — цитирует его ТАСС.

По словам Кимаковского, в лесах располагалось большое количество укрепрайонов ВСУ, в том числе тех, что были «хорошо заглублены и оборудованы».

Он отметил, что в результате операции ВСУ потеряли несколько сотен бойцов, в том числе из элитных подразделений.

Ранее начальник украинской городской военной администрации Сергей Чаус заявил, что в Часовом Яре (ДНР) сейчас самая сложная ситуация за всё время с начала боевых действий.

Также подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военнослужащие превратили центр города Часов Яр в сплошной укреплённый район.