«Она детонировала, но не ракетами»: в николаевском подполье заявили об уничтожении иностранной системы ПВО под Харьковом
Подполье: новая иностранная система ПВО уничтожена под Харьковом
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
В районе аэропорта Харькова российскими военными уничтожена новая иностранная система ПВО зенитного типа. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Был прилёт в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — сказал он.
По имеющимся у него данным, боевая техника войск киевского режима была поражена беспилотным летательным аппаратом «Герань».
«Доброго утра. Харьков. Ночью беспилотник то ли прилетел по цели, то ли сбили его в районе аэропорта, но вот два факта: где-то там как раз жили вэсэушники, регулярно пикап с крестами можно было видеть, выезжающий или въезжающий с Гагарина в ту сторону. Факт два: пожар сопровождался характерными щелчками разрыва патронов к стрелковому или чему-то подобному», — привёл Лебедев сообщение харьковского подполья.
Накануне в сводке Минобороны РФ сообщалось, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в районе города Харькова уничтожены две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.
Зачистка села Тоненького
На Авдеевском направлении спецподразделения разведки Вооружённых сил РФ проводят зачистку на западном фланге села Тоненького, где ВСУ пытаются провести контрнаступление. Вместе с бойцами находится военкор RT Саргон Хадая.
Российские войска шаг за шагом оттесняют украинскую армию за границы села, уничтожая вражеские укрепления и технику.
Напомним, что населённый пункт Тоненькое был освобождён 21 марта.
«Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — посёлок Мирное», — говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания коллегии оборонного ведомства 2 апреля.
«Запад»
Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад», на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в Харьковской области.
Так, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», а также четыре миномётных расчёта. Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Общие потери противника составили до 130 военнослужащих, танк Т-64, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, два автомобиля и три беспилотных летательных аппарата.
- Расчёты гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ
Наряду с этим расчёты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ уничтожили на этом участке фронта пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих временных позициях, и их технику.
«От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут. В помощь бойцам — беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара корректируют огонь артиллерии. У орудий огромный запас прочности, они элементарны в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании. И поэтому ребята на первой линии соприкосновения всегда знают: «тридцатка» прикроет, не подведёт», — говорится в сообщении МО РФ.
Концерт в зоне СВО
Заслуженный артист России Александр Маршал посетил ивановских десантников в зоне СВО.
По данным Минобороны РФ, музыкант выразил слова поддержки и глубокого уважения за беспримерный ратный подвиг, который демонстрируют гвардейцы-десантники на полях сражений.
Маршал также пожелал военнослужащим победы над врагом и спел известные и любимые многими песни из своего репертуара.
- Заслуженный артист России Александр Маршал посетил ивановских десантников в зоне СВО