Ударом российских военных в районе аэропорта Харькова уничтожена новая иностранная система ПВО зенитного типа, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. Предположительно, боевая техника ВСУ была поражена беспилотным летательным аппаратом «Герань». Накануне в Минобороны РФ сообщали об уничтожении двух пусковых установок ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.

В районе аэропорта Харькова российскими военными уничтожена новая иностранная система ПВО зенитного типа. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«Был прилёт в районе аэропорта, попали как раз в новую иностранную систему ПВО зенитного типа, она детонировала, но не ракетами», — сказал он.

По имеющимся у него данным, боевая техника войск киевского режима была поражена беспилотным летательным аппаратом «Герань».

«Доброго утра. Харьков. Ночью беспилотник то ли прилетел по цели, то ли сбили его в районе аэропорта, но вот два факта: где-то там как раз жили вэсэушники, регулярно пикап с крестами можно было видеть, выезжающий или въезжающий с Гагарина в ту сторону. Факт два: пожар сопровождался характерными щелчками разрыва патронов к стрелковому или чему-то подобному», — привёл Лебедев сообщение харьковского подполья.

Накануне в сводке Минобороны РФ сообщалось, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в районе города Харькова уничтожены две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства.

Зачистка села Тоненького

На Авдеевском направлении спецподразделения разведки Вооружённых сил РФ проводят зачистку на западном фланге села Тоненького, где ВСУ пытаются провести контрнаступление. Вместе с бойцами находится военкор RT Саргон Хадая.

Российские войска шаг за шагом оттесняют украинскую армию за границы села, уничтожая вражеские укрепления и технику.

Напомним, что населённый пункт Тоненькое был освобождён 21 марта.

«Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области — посёлок Мирное», — говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания коллегии оборонного ведомства 2 апреля.

«Запад»

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад», на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в Харьковской области.

Так, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», а также четыре миномётных расчёта. Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Общие потери противника составили до 130 военнослужащих, танк Т-64, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, два автомобиля и три беспилотных летательных аппарата.

Расчёты гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ

Наряду с этим расчёты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск ВС РФ уничтожили на этом участке фронта пехоту ВСУ, окопавшуюся в своих временных позициях, и их технику.

«От получения цели до проведения выстрела военнослужащие затратили не более двух минут. В помощь бойцам — беспилотники, которые каждый день разведывают и выявляют новые цели, а в случае принятия решения о нанесении удара корректируют огонь артиллерии. У орудий огромный запас прочности, они элементарны в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании. И поэтому ребята на первой линии соприкосновения всегда знают: «тридцатка» прикроет, не подведёт», — говорится в сообщении МО РФ.

Концерт в зоне СВО

Заслуженный артист России Александр Маршал посетил ивановских десантников в зоне СВО.

По данным Минобороны РФ, музыкант выразил слова поддержки и глубокого уважения за беспримерный ратный подвиг, который демонстрируют гвардейцы-десантники на полях сражений.

Маршал также пожелал военнослужащим победы над врагом и спел известные и любимые многими песни из своего репертуара.