Над Белгородской областью: в Минобороны РФ заявили об уничтожении средствами ПВО 18 реактивных снарядов системы Vampire

В ночь на 27 марта дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе над Белгородской областью 18 снарядов системы RM-70 Vampire. Также, по данным Минобороны России, артиллеристы группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по расположениям ВСУ на границе с Белгородской областью.

Над Белгородской областью предотвращена новая попытка киевского режима устроить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня.

Как заявили в Минобороны РФ, ночью дежурные средства ПВО сбили 18 реактивных снарядов системы RM-70 Vampire.

Как заявил губернатор Белгородской области, в результате этих событий есть один пострадавший, мужчина получил осколочные ранения поясничной области.

Кроме того, после отражения атаки в посёлке Дубовое посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома. Как уточнил Гладков, различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях — в частности, выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также повреждено шесть автомобилей.

Помимо прочего, в селе Таврово повреждены кровли двух частных домовладений и два автомобиля. В селе Никольском пробита кровля одного частного домовладения.

Белгородская область систематически подвергается обстрелам со стороны украинских войск. В ночь на вторник, 26 марта, дежурные средства ПВО уничтожили над регионом 13 реактивных снарядов системы RM-70 Vampire. Утром в тот же день в Белгородской области в воздухе было уничтожено два снаряда РСЗО «Град».

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Как заявили в области, в результате одного из обстрелов 26 марта ранения тяжёлой и средней степени тяжести получили двое пожарных МЧС России.

Об уничтожении ещё 22 снарядов RM-70 Vampire также сообщалось в воскресенье, 24 марта.

Удары группировки ВС РФ «Запад» по приграничным регионам

Между тем в Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы группировки ВС России «Запад» в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований, расположенных в приграничном с Белгородской областью районе.

Артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.

По данным МО, в этот раз расчёты РСЗО «Град» отработали по выявленной бронированной технике и скоплению живой силы ВСУ. Реактивные системы залпового огня в кратчайшие сроки заняли позиции и нанесли удар по целям.

Также по теме Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России Террористическая угроза в России сохраняется, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Кадры объективного контроля, получаемые с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.

Отмечается, что после удара расчёты производят перезарядку РСЗО в запасных районах и выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.

Директор ФСБ — об обстрелах Белгородской области

Ранее директор ФСБ Александр Бортников высказался о целях, которые ВСУ преследуют, нанося удары по Белгородской области. В беседе с журналистами он отметил, что так называемое украинское контрнаступление провалилось и ВС России «отодвигают» формирования террористов дальше, чтобы они не обстреливали Донбасс.

«Что происходит сейчас с Белгородской губернией? Туда основной, так сказать, удар нацелен, чтобы поднять недовольство населения тем, что происходит на границе, в приграничье», — сказал Бортников.

По его словам, ВСУ сейчас стремятся «доказать свою состоятельность», проводя диверсии и террористические акты в тылу. «Не получается на линии боевого соприкосновения, значит, нужно на территории нашей страны», — отметил Бортников.