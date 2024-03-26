Гладков: свыше 5400 белгородских детей отправятся в 10 регионов России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что более 5,4 тыс. белгородских детей отправятся в десять регионов России.

Как он отметил в своём Telegram, почти 2,5 тыс. детей уже были отправлены в другие российские регионы ранее.

«Почти 2,5 тыс. ребят мы уже проводили в Пензенскую, Тамбовскую, Калужскую, Астраханскую, Самарскую и Московскую области... На этой неделе отправляем новые группы детей в оздоровительные лагеря Липецкой, Тульской, Нижегородской... всего более 5,4 тыс. мальчишек и девчонок», — указал он.

Ранее сообщалось, что власти Белгорода установят 100 дополнительных укрытий возле больниц, вокзалов и в микрорайонах, которые чаще всего обстреливают ВСУ.