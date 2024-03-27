Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбито 18 воздушных целей
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в посёлке Дубовое были посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, также различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях.
«Выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — сказал губернатор.
Отмечается, что также были посечены шесть автомобилей.
Кроме того, повреждения зафиксированы в сёлах Таврово и Никольское.
Там, как отметил Гладков, были повреждены кровли трёх частных домовладений и два автомобиля.
Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.