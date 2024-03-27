RT в Telegram
Подпишись

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбито 18 воздушных целей

Короткая ссылка
Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 18 воздушных целей на подлёте к городу.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в посёлке Дубовое были посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, также различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях.

«Выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — сказал губернатор.

Отмечается, что также были посечены шесть автомобилей.

Кроме того, повреждения зафиксированы в сёлах Таврово и Никольское.

Там, как отметил Гладков, были повреждены кровли трёх частных домовладений и два автомобиля.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить