Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сбито 18 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 18 воздушных целей на подлёте к городу.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в посёлке Дубовое были посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, также различные повреждения выявлены в девяти частных домовладениях.

«Выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — сказал губернатор.

Отмечается, что также были посечены шесть автомобилей.

Кроме того, повреждения зафиксированы в сёлах Таврово и Никольское.

Там, как отметил Гладков, были повреждены кровли трёх частных домовладений и два автомобиля.

Ранее ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.