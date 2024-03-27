Минобороны: над Белгородской областью уничтожено 18 снарядов РСЗО Vampire

Силы ПВО уничтожили 18 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО было сбито 18 воздушных целей на подлёте к городу.

Также мужчина получил осколочные ранения в результате атаки на Белгородскую область.