Минобороны: над Белгородской областью уничтожено 18 снарядов РСЗО Vampire
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — заявили в ведомстве.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО было сбито 18 воздушных целей на подлёте к городу.
Также мужчина получил осколочные ранения в результате атаки на Белгородскую область.