Снаряды уничтожены в воздухе: в МО РФ заявили о пресечении попыток ВСУ атаковать Белгородскую область с применением РСЗО

В Белгородской области дежурные средства ПВО в ночь на 26 марта и утром этого дня уничтожили в воздухе в общей сложности 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire и «Град». Об этом заявили в Минобороны России. Там сообщили, что ВС РФ продолжают уничтожать позиции украинских боевиков на границе с Белгородской областью.

В Минобороны России заявили о пресечении очередной попытки киевского режима нанести удар по российской территории.

В ночь на вторник, 26 марта, дежурные средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов системы RM-70 Vampire в воздухе над Белгородской областью, заявили в пресс-службе ведомства.

Наряду с этим около 07:00 мск над тем же регионом в воздухе уничтожены два снаряда РСЗО «Град».

Минобороны РФ систематически сообщает о противодействии попыткам ВСУ атаковать Белгородскую область с применением различных средств поражения. В частности, ещё 22 снаряда РСЗО RM-70 Vampire были уничтожены в воздухе в воскресенье, 24 марта.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков около 04:30 мск 26 марта уточнил, что в посёлке Дубовое два человека пострадали. По его словам, один мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота.

Также на russian.rt.com МО: над Белгородской областью уничтожено 22 реактивных снаряда РСЗО Vampire

По данным Гладкова, у второго пострадавшего зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, в посёлке отмечены различные повреждения в 20 частных жилых домовладениях и одной хозпостройке. В частности, выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

Позднее, около 09:30, Гладков рассказал, что под обстрел ВСУ попало село Головчино Грайворонского городского округа. В результате двое пожарных МЧС России получили осколочные ранения. Также осколочное ранение получила женщина.

Кроме того, повреждения выявлены в четырёх частных жилых домовладениях, в одном из которых в результате попадания снаряда в кровлю произошло возгорание. Наряду с этим на социальном объекте посечён фасад и выбиты окна, в здании пожарной части пробита кровля. Помимо прочего, по предварительным данным, повреждено шесть автомобилей, один из которых сгорел.

Между тем в Минобороны РФ рассказали, что артиллеристы группировки ВС России «Запад» продолжают уничтожать позиции украинских боевиков на границе с Белгородской областью.

Как уточнил старший офицер батареи с позывным Урал, основными целями являются взводные опорные пункты, РСЗО и артиллерийские орудия.

Также по теме Сбито восемь снарядов РСЗО Vampire: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла женщина Женщина и её собака погибли в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав...

«То есть ведём контрбатарейную борьбу. Работаем на самоходных гаубицах 2С19М2. Это последняя версия гаубицы, на ней есть автономная система автоматизации. Это позволяет в кратчайшие сроки занимать огневые позиции, ориентировать орудия даже без помощи каких-либо приборов и выполнять огневую задачу», — приводит его слова пресс-служба Минобороны РФ.

Как отметили в МО РФ, за последние дни военнослужащим особенно запомнилось уничтожение вражеской РСЗО «Град», которая била исключительно по мирным приграничным населённым пунктам в Белгородской области.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения группировки войск «Запад» круглосуточно устраняют последствия обстрелов на территории Белгородской области.

Отмечается, что сапёры проверяют территорию, извлекая из воронок боевые части реактивных снарядов, поражающие неразорвавшиеся элементы, разгонные блоки, блоки управления и электронные части боеприпасов.

Впоследствии все обнаруженные взрывоопасные предметы транспортируются на специализированный полигон для уничтожения на месте накладным зарядом.