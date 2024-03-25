Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
- РИА Новости
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошёл на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа.
Водитель успел вовремя среагировать и ушёл от столкновения, однако один из беспилотников взорвался рядом с машиной.
«В итоге транспортное средство посечено осколками, а также пострадал пассажир — у молодого парня баротравма и контузия», — написал Гладков в своём Telegram-канале, добавив, что пострадавшего госпитализировали.
Ранее сообщалось об атаке украинского дрона-камикадзе на «газель» в Белгородской области.