Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Вооружённые силы Украины атаковали с помощью дрона-камикадзе легковой автомобиль в Белгородской области. В результате этого пострадал мирный житель.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, инцидент произошёл на подъезде к селу Дорогощь Грайворонского городского округа.

Водитель успел вовремя среагировать и ушёл от столкновения, однако один из беспилотников взорвался рядом с машиной.

«В итоге транспортное средство посечено осколками, а также пострадал пассажир — у молодого парня баротравма и контузия», — написал Гладков в своём Telegram-канале, добавив, что пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось об атаке украинского дрона-камикадзе на «газель» в Белгородской области.