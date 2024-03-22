Сбито восемь снарядов РСЗО Vampire: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла женщина

Женщина и её собака погибли в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также в городе пострадали ещё два человека. При этом повреждены квартиры в пяти многоэтажных домах, четыре учреждения здравоохранения, 12 автомобилей. По данным Минобороны РФ, примерно в 07:30 мск средствами ПВО было сбито восемь снарядов РСЗО Vampire чешского производства.

Утром 22 марта над территорией Белгородской области средствами ПВО было сбито восемь снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожено в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В результате атаки со стороны ВСУ погибла женщина, есть раненые, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. К большому горю, один человек погиб — женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней, в нескольких метрах. От полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины», — отметил он.

Также два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма.

При этом в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире в пяти многоэтажных домах, одном частном жилом домовладении и четырёх учреждениях здравоохранения. К тому же повреждено 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели. В Белгородском районе пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля.

© Настоящий Гладков / Telegram

Наряду с этим в оборонном ведомстве опубликовали кадры работы расчёта зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» группировки войск «Запад» на Белгородском направлении. Всепогодный тактический ЗРК сканирует небо на 360 градусов, обнаруживая до 40 целей противника и определяя самые опасные из них, наносит огневое поражение. Расчёт комплекса может поражать как баллистические цели, так и цели с изменяемым вектором управления — от маленьких беспилотных летательных аппаратов вертолётного и самолётного типов до больших ракет и реактивных снарядов.

«Работали в основном БПЛА — корректировщики, ударные. В последнее время зачастили дроны-камикадзе. Было на опыте, что уничтожали, потом прятались, потому что ходят в парах, нужно быстро менять позицию. Тактические ракеты «Точка-У» были сбиты. У нас их на счету шесть. Работали по РСЗО — «Ольха», Vampire, «Град» — их я уже не считаю, работали по HIMARS», — сказал командир зенитной батареи с позывным Маэстро.

Кадры работы расчёта зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» на Белгородском направлении

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения украинских ДРГ и их уничтожению в приграничных районах Украины. По данным ведомства, противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину РСЗО Vampire чешского производства.

Также было продемонстрировано, как огнём из реактивной системы залпового огня «Смерч» на границе с Белгородской областью уничтожены гаубицы М-777 американского производства, РСЗО «Град» и боевые бронированные машины украинских диверсионно-разведывательных групп. Позиция противника была определена благодаря расчёту радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк».

Также 21 марта в Белгородской области сотрудники ФСБ России задержали гражданина РФ, который готовил диверсию в отношении российских военных, действуя по заданию представителей террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.

У мужчины изъято взрывное устройство, которое он планировал привести в действие дистанционно. Возбуждено уголовное дело.

Также на russian.rt.com ФСБ задержала украинского агента в Белгородской области — видео

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.