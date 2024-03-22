Сбито восемь снарядов РСЗО Vampire: при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибла женщина
В Белгороде женщина стала жертвой обстрела со стороны ВСУ
- © Настоящий Гладков / Telegram
Утром 22 марта над территорией Белгородской области средствами ПВО было сбито восемь снарядов РСЗО Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожено в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.
В результате атаки со стороны ВСУ погибла женщина, есть раненые, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. К большому горю, один человек погиб — женщина во время воздушной атаки со стороны ВСУ гуляла на улице со своими собаками. Снаряд разорвался рядом с ней, в нескольких метрах. От полученных ран она скончалась на месте. Одна из собачек погибла, вторую уже забрала дочь женщины», — отметил он.
Также два человека пострадали: у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины закрытая черепно-мозговая травма.
При этом в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждено остекление в 31 квартире в пяти многоэтажных домах, одном частном жилом домовладении и четырёх учреждениях здравоохранения. К тому же повреждено 12 автомобилей, четыре из них полностью сгорели. В Белгородском районе пострадали шесть частных жилых домовладений, одна надворная постройка и два автомобиля.
- © Настоящий Гладков / Telegram
Наряду с этим в оборонном ведомстве опубликовали кадры работы расчёта зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» группировки войск «Запад» на Белгородском направлении. Всепогодный тактический ЗРК сканирует небо на 360 градусов, обнаруживая до 40 целей противника и определяя самые опасные из них, наносит огневое поражение. Расчёт комплекса может поражать как баллистические цели, так и цели с изменяемым вектором управления — от маленьких беспилотных летательных аппаратов вертолётного и самолётного типов до больших ракет и реактивных снарядов.
«Работали в основном БПЛА — корректировщики, ударные. В последнее время зачастили дроны-камикадзе. Было на опыте, что уничтожали, потом прятались, потому что ходят в парах, нужно быстро менять позицию. Тактические ракеты «Точка-У» были сбиты. У нас их на счету шесть. Работали по РСЗО — «Ольха», Vampire, «Град» — их я уже не считаю, работали по HIMARS», — сказал командир зенитной батареи с позывным Маэстро.
- Кадры работы расчёта зенитных ракетных комплексов «Тор-М2У» на Белгородском направлении
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что на Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения украинских ДРГ и их уничтожению в приграничных районах Украины. По данным ведомства, противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину РСЗО Vampire чешского производства.
Также было продемонстрировано, как огнём из реактивной системы залпового огня «Смерч» на границе с Белгородской областью уничтожены гаубицы М-777 американского производства, РСЗО «Град» и боевые бронированные машины украинских диверсионно-разведывательных групп. Позиция противника была определена благодаря расчёту радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк».
Также 21 марта в Белгородской области сотрудники ФСБ России задержали гражданина РФ, который готовил диверсию в отношении российских военных, действуя по заданию представителей террористической организации «Русский добровольческий корпус»*.
У мужчины изъято взрывное устройство, которое он планировал привести в действие дистанционно. Возбуждено уголовное дело.Также на russian.rt.com ФСБ задержала украинского агента в Белгородской области — видео
* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.