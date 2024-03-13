«Должен быть серьёзный разговор с обеспечением безопасности»: Путин высказался о возможности диалога с Киевом

Россия готова к проведению мирных переговоров с киевским режимом, но это должен быть серьёзный разговор с обеспечением безопасности, а не диалог, основанный на «каких-то хотелках после применения психотропных средств». Об этом заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселёву. Глава государства также обратил внимание, что последние попытки украинских войск атаковать Белгородскую и Курскую области связаны с неудачами ВСУ в зоне СВО, где инициатива полностью перешла к Вооружённым силам РФ. При этом среди диверсионных групп, пытавших прорвать госграницу России, были иностранные наёмники, заметил Путин.

Россия готова к переговорам с киевским режимом, но диалог должен быть основан на реальном положении дел, а не на «хотелках после применения психотропных средств». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости.

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — сказал Путин.

По его словам, в Москве готовы к серьёзному разговору, но это не должна быть «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

«Мы хотим, повторяю ещё раз, разрешать все споры и данный спор, данный конфликт мирными средствами. И мы готовы к этому, мы этого хотим. Но это должен быть серьёзный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны, и в данном случае нас прежде всего интересует безопасность Российской Федерации. Мы из этого и будем исходить», — добавил российский лидер.

При этом, отвечая на вопрос о возможности «честного договора» с Западом, Владимир Путин подчеркнул, что Россия «не купится на какие-то просто пустые посулы».

«Ведь, понимаете, когда принимаются решения на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемых решений очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны», — пояснил он.

Ситуация в зоне СВО и атаки ВСУ на российские регионы

Попытки киевского режима атаковать Белгородскую и Курскую области происходят на фоне неудач ВСУ в зоне проведения Россией специальной военной операции, заявил Владимир Путин. По его словам, украинское командование не достигло ни одной из целей, которые оно ставило перед собой в 2023 году.

«На линии государственной границы противник пытался атаковать прежде всего диверсионными группами. Последний доклад Генерального штаба: где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наёмников», — сказал он.

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Продолжая тему украинских атак на российские регионы, глава государства отметил, что властям киевского режима «нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела».

По его словам, в ходе своих попыток они преследуют ряд целей. Главная из них заключается в том, чтобы помешать нормальному процессу волеизъявления граждан на предстоящих президентских выборах. Во-вторых — это информационный эффект, а в-третьих — желание получить какой-то аргумент в возможном будущем переговорном процессе.

«С людьми, которые руководствуются принципами: сыт, пьян и нос в известном материале, — с ними легче разговаривать, потому что можно просчитать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках, но мы это видим», — заметил глава государства.

Говоря о ситуации в зоне проведения СВО, Владимир Путин подчеркнул, что инициатива на линии соприкосновения полностью перешла к Вооружённым силам РФ.

«Это все знают, все признают», — сказал он.

При этом, по его словам, для минимизации потерь российских сил необходимо увеличивать число средств поражения и повышать эффективность применяемых сил и средств: «Чем мощнее и больше средств поражения, тем меньше потерь».