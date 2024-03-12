Киевский режим потерял 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортёра во время попытки прорваться на приграничную территорию России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Боевики и военная техника уничтожены ударами российской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». Отмечается, что нарушений государственной границы не допущено.

Украина потеряла 234 боевика, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортёра в ходе попытки прорваться на приграничную территорию РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 8:00 до 8:25 мск отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населённого пункта Тёткино Курской области. Нарушений государственной границы не допущено», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что боевики пытались прорваться на приграничную территорию в Белгородской и Курской областях. Террористические формирования осуществили атаку около 03:00 при поддержке танков и боевых бронированных машин. Атака велась со стороны Одноборовки в Харьковской области, а также в районах населённых пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Российские военные нанесли удары оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами.

«Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены», — отмечается в сообщении.

Ударами российской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортёра в районе Нехотеевки (Белгородская область). Ещё 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты Bradley производства США и два автомобиля уничтожены в районе населённого пункта Сподарюшино (Белгородская область) ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР «Вихрь».

Кроме того, Минобороны показало брошенную технику диверсантов ВСУ, которые были уничтожены на погранпереходе в районе Нехотеевки.

«На кадрах видны убегающие террористы, уносящие раненых, и подбитая техника», — сообщили в МО.

Боевики пытались зайти в Тёткино (Курская область), но даже не смогли попасть в село, сообщил командир парашютно-десантной роты ВС России. Его слова приводит Минобороны.

«Он (противник. — RT) даже не зашёл в село, а на самой границе был остановлен огнём артиллерии и стрелковым оружием. Бойцы встретили этот бой мужественно, отразили атаку без потерь. Мирные жители остались, всё продолжается, как было раньше: люди ходят в магазин, ничего не поменялось», — заявил российский военный.