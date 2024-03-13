Путин: если Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт
По его словам, Польша захочет вернуть земли, которые считает историческим своими.
«Потому что они захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими...», — сказал российский лидер.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена направлять своих военных на Украину.
Также эксперт аналитического центра «Объединённая Украина» Алексей Кущ заявил изданию «Экономические новости» о капитуляции Украины в торговой войне с Польшей.