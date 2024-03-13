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Путин: если Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и РИА Новости заявил, что, если Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт.

По его словам, Польша захочет вернуть земли, которые считает историческим своими.

«Потому что они захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими...», — сказал российский лидер.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна не намерена направлять своих военных на Украину.

Также эксперт аналитического центра «Объединённая Украина» Алексей Кущ заявил изданию «Экономические новости» о капитуляции Украины в торговой войне с Польшей.

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